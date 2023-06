Giaccherini: «Pochi difetti il Manchester City, Handanovic bravo»

Emanuele Giaccherini ha descritto il Manchester City e approvato l’atteggiamento di Samir Handanovic. L’Inter può vincere la finale, l’ex giocatore ne è convinto su Dazn.

PUNTI DI FORZA – Giaccherini commenta così la finale di Champions League: «Difficile trovare difetti al Manchester City, è una squadra superiore che impone il suo gioco. Con Haaland davanti ha tantissime varietà di caratteristiche: non fa solo gol col tiki-taka, non solo col palleggio ma anche sfruttando il lancio lungo. Nella finale di FA Cup nel secondo tempo davano la sensazione di essere molto stanchi. Gundogan sarà l’ago della bilancia, è un giocatore straordinario tra l’altro in scadenza a giugno ma non penso lo lascino scappare. Ha trascinato lui il Manchester City in queste settimane. Handanovic ha dato un segnale importante, giusto che l’Inter vada con questa mentalità. Ci deve essere rispetto per l’avversario, ma non paura. Alla fine è vero che loro sembrano imbattibili, ma se l’Inter è finale vuol dire che se lo è meritato. Sta facendo un percorso straordinario, Handanovic fa capire che queste partite sono 50 e 50».