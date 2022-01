Giaccherini: «Poca uniformità delle ASL! Inter poteva ripartire»

Giaccherini, ex giocatore, dagli studi di DAZN in qualità di opinionista ha detto la sua riguardo le partite rinviate oggi.

IL COMMENTO – Giaccherini dagli studi di DAZN ha parlato così prima di Bologna-Inter che non si giocherà: «Non c’è stata uniformità delle ASL, perché il Verona va a giocare a la Spezia? Quelli del Torino e del Bologna è intervenuto. Bisogna lavorare su questo, la Lega Serie A è rimasta compatta sotto questo punto di vista. Per l’Inter oggi non giocare, che è la squadra più in forma del campionato, poteva ripartire con una vittoria».