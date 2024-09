Giaccherini: «Non la solita Inter contro il Milan. Altra sensazione»

Giaccherini prima di Atalanta-Como (poi rinviata), su DAZN è tornato a parlare dal derby vinto dal Milan contro l’Inter, esprimendo la sua opinione sulla condizione dei nerazzurri.

DIVERSO – Emanuele Giaccherini ha parlato così della condizione dei nerazzurri dopo il derby perso: «Il Milan ha avuto una grande reazione in una partita molto speciale, per accendere la voglia. Non ho visto la solita Inter, ha giocato al di sotto le proprie possibilità, non ha spinto come sappiamo. Grande merito del Milan perché ha fatto veramente una prestazione di livello. A mio avviso l’Inter è stata solo negli ultimi 20 minuti del primo tempo. Dopo il gol sembrava che la squadra avesse ripreso la partita in mano. Secondo me la cosa che ha fatto più male è stato il secondo tempo. Ci sta l’approccio e le troppe aspettative dato che erano i stra-favoriti. Però poi quando recuperi il risultato e fai vedere al Milan che stai uscendo fuori dal guscio, devi ammazzare la partita. Mi aspettavo un’Inter diversa nel secondo tempo».