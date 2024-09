Giaccherini: «Nel mio centrocampo titolare c’è un giocatore dell’Inter»

Emanuele Giaccherini ha espresso la sua preferenza per quanto concerne il centrocampo dell’Italia ideale: un giocatore dell’Inter rientra nel suo disegno.

LA PREFERENZA – Emanuele Giaccherini è intervenuto a Radio TV Serie A sul tema del centrocampo ideale dell’Italia secondo il suo punto di vista, indicando un centrocampista dell’Inter come parte del suo immaginario: «Vedo Barella titolare, con Ricci e Tonali. Per il resto, abbiamo Dimarco e Cambiaso che fanno cross… contro la Francia ci sono arrivati Frattesi e Retegui. Ma per me, in ogni caso, ci vogliono dei giocatori da area di rigore in attacco. Può essere una bella coppia quella composta da Retegui e Kean, per quanto riguarda il fronte offensivo».

Barella pilastro del centrocampo dell’Italia: lo stesso copione visto con l’Inter!

SCENARIO CHIARO – Barella rappresenta il principale interprete del centrocampo azzurro, dal punto di vista dell’esperienza e del rendimento assicurato con la sua squadra di club nelle ultime stagioni. I compagni di reparto, dotati di importanti qualità e prospettive, come Sandro Tonali, Samuele Ricci e Davide Frattesi, sono al momento indietro dal punto di vista delle garanzie che possono assicurare al tecnico Luciano Spalletti. Ciò significa che la titolarità di un Barella al meglio non è in discussione, con gli altri due compagni in mediana da selezionare di volta in volta in base alla situazione del caso concreto.