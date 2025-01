Giaccherini: «L’Inter ha vinto trotterellando! Può fare pure gare così»

Giaccherini ha commentato la vittoria dell’Inter contro il Venezia per 0-1. L’ex giocatore non ha dubbi sul tipo di partita fatta dai campioni d’Italia.

PARTITA DI GESTIONE – L’Inter ha vinto sul campo del Venezia reagendo immediatamente dopo la sconfitta amara in Supercoppa italiana contro il Milan. Ai nerazzurri è bastato il gol di Matteo Darmian per sbancare il Penzo e dare alla sua squadra il secondo posto in classifica. Poi tanta gestione e anche qualche rischio evitabile. A parlarne su DAZN Emanuele Giaccherini. L’ex giocatore ha commentato in questo modo la prestazione dei nerazzurri: «L’Inter è una squadra oramai che può giocare partite come quelle di oggi gestendo. Oggi l’ha gestita, ha anche rischiato, perché il Venezia ha preso pure il pallone, ma ha trotterellato oggi l’Inter. Ha fatto una partita in questione».