Giaccherini: «Inter o Napoli? Conterà la… Champions League!»

Emanuele Giaccherini rivela cosa sarà decisivo per la corsa allo scudetto di Inter e Napoli. Su Dazn l’ex calciatore dà attenzione all’Europa.

SCONTRO – La lotta scudetto pian piano entra nel vivo. La stagione prosegue e le due squadre in cima alla classifica faticano nelle ultime gare. Emanuele Giaccherini dice la sua: «Conterà tanto la rosa a disposizione. L’Inter ha tre fronti, il Napoli solo il campionato. Dipenderà dal percorso europeo dell’Inter, che dovrà giocare ora con Fiorentina e Juventus. La Lazio è la bestia nera del Napoli. I nerazzurri devono invece andare a Torino e devono giocare tutti i big match quasi in trasferta. Per me l’Inter vincerà tutte le partite fino allo scontro diretto col Napoli. La batosta con la Fiorentina creerà una reazione. C’è tanta attenzione per la Champions League, anche a livello di scelte. La base per Inzaghi dev’essere il campionato».