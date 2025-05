Giaccherini: «Inter, a Como ti giochi tanto a livello mentale»

Inter e Napoli stasera si giocano lo scudetto a distanza, i nerazzurri sul campo del Como e gli azzurri al Maradona contro il Cagliari con la squadra di Conte è a +1 su quella di Inzaghi. Giaccherini, opinionista su DAZN, parla delle due contendenti

EQUILIBRIO – Inter e Napoli sono giunte all’atto finale di questa estenuante e serratissima lotta scudetto. Emanuele Giaccherini parla delle due contendenti al titolo: «Sicuramente Conte a Napoli ha dato quell’equilibrio, 18 clean sheet sono tantissimi. Il Napoli ha speculato molto sul risultato, ha vinto spesso 1-0 e il merito è in gran parte della difesa».

PENSIERO RIMANDATO – Prosegue Giaccherini: «Se l’Inter pensa già alla finale di Champions League? Io credo si pensi a stasera che c’è un grande obiettivo in palio, poi alla finale si penserà da domani. Stasera si gioca tantissimo l’Inter, anche per me a livello mentale, da come finisce questa partita dipenderà molto la settimana che porta alla finalissima di Monaco».

CONFINE SOTTILE – Giaccherini promuove a prescindere la stagione nerazzurra: «Se la stagione dell’Inter rimarrebbe positiva anche senza Champions? Io credo che il confine sia molto sottile, per me è una buona stagione a prescindere da come finirà a Monaco. È logico che potrebbe diventare una stagione straordinaria vincendo la Champions. Logico che le facce dei calciatori dell’Inter sono quelle di chi sa di dover compiere il proprio dovere, sapendo che niente è tra le loro mani. Ci vuole molta concentrazione per vincere e poi sperare che succeda qualcosa. Tensione tra i calciatori dell’Inter? Io penso di sì perché la posta in palio è altissima ma penso che l’attenzione sia più sul campo del Napoli questa sera».