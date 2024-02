Giaccherini fiducioso: «Juventus, vediamo se l’Inter calerà! La supremazia…»

Giaccherini è ancora fiducioso sulle chance della Juventus di finire davanti all’Inter in Serie A. L’ex centrocampista azzurro e bianconero, in un’intervista rilasciata al quotidiano Tuttosport oggi in edicola, si esprime sulla lotta Scudetto elogiando anche la squadra nerazzurra

SUPREMAZIA NERAZZURRA – Il momento difficile della Juventus in Serie A non preoccupa troppo Emanuele Giaccherini: «Era inevitabile. Un momento così capita in tutte le stagioni. Sono poche le squadre che non attraversano difficoltà. Io credo che la Juventus, complici anche alcune assenze, abbia ottenuto risultati senza proporre un bel gioco. Però se ti difendi bene, hai compattezza, equilibrio e poi qualità davanti, i risultati arrivano. E questo cancella le critiche. Quando i risultati mancano è normale che si possa parlare di momento difficile, ma io non lo vedo. La Juventus avrebbe potuto perdere punti prima e farli adesso. Per il gioco che ha la Juventus, che non propone quindici palle gol a partita come l’Inter, si gioca sempre sull’equilibrio. Quindi ci stava un momento così». Giaccherini torna anche sulla sconfitta bianconera a San Siro: «Con l’Inter si è vista la supremazia di una squadra che, secondo me, ora è seconda, forse, solo al Real Madrid e al Manchester City. Non vorrei che le aspettative di essere l’anti-Inter possano essere state scalfite dalla partita di Milano. Perché contro l’Udinese non abbiamo visto la solita Juventus cattiva e arrembante. È sembrata una squadra che aveva accusato il colpo».

Giaccherini sullo Scudetto tra Inter e Juventus

GIOCO E RITMO – Incalzato dal collega Sergio Baldini, autore dell’intervista esclusiva per il quotidiano Tuttosport oggi in edicola, Giaccherini spiega il momento e dettaglia meglio il suo pensiero: «Come dicevo, è un momento che ci poteva stare. Secondo me Massimiliano Allegri deve continuare a lavorare come sta facendo, perché se il campionato è ancora aperto è merito della Juventus. La stagione è ancora lunga, mancano tante partite e io non credo che sia tutto finito, nonostante la supremazia dell’Inter. Può ancora succedere di tutto. Allegri deve rialzare il morale della squadra, che deve ritrovare la cattiveria che l’ha contraddistinta, ragionare per i suoi obiettivi e vedere se ci sarà un calo dell’Inter». E la ricetta di Giaccherini per migliorare nel gioco è semplice: «Con i giocatori di qualità. I giocatori di qualità alzano il livello tecnico e più ce ne sono e più determinate giocate vengono fuori. E poi con la difesa a tre i due “braccetti” devono impostare di più: Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni sono centrocampisti aggiunti!».

Fonte: Tuttosport – Sergio Baldini