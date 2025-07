Giaccherini elogia Bastoni: «Tra i migliori cinque al mondo, secondo solo a uno»

Giaccherini, ex calciatore oggi opinionista su DAZN, ha speso parole importanti nei confronti di Bastoni durante un intervento sull’emittente. L’ex calciatore ha voluto sottolineare il valore assoluto del difensore nerazzurro. Poi ha parlato anche del reparto offensivo dell’Inter.

– Emanuele Giaccherini durante il suo intervento su DAZN ha elogiato Alessandro Bastoni indicandolo non solo come uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, ma anche come una figura storica nella difesa dell’Inter: «Io sono un fan di Bastoni faccio fatica a trovare giocatori forti come lui. Ha un po’ tutto: ha fatto 24 assist e 6 gol, ha piede, ha conduzione, bravissimo nell’uno contro uno e bravo di testa. Io lo reputo tra i migliori cinque al mondo mentre all’Inter lo metto secondo solo a Facchetti».

– Giaccherini ha poi rivolto la propria attenzione all’attacco dell’Inter, commentando positivamente le mosse della società in vista della nuova stagione: «In attacco preferisco l’Inter di quest’anno Correa e Arnautovic hanno inciso poco. Bonny è un giocatore che a Parma è stato utilizzato in due modi diversi: da attaccante e dietro le punte. Il colpo Bonny va a occupare due slot, non uno. A me Francesco Pio piace tantissimo, è un giocatore completo, gli manca solo l’esperienza, deve giocare le partite e sarà protagonista all’Inter».