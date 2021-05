Giaccherini: «Barella un top player. Conte? Real Madrid consacrazione»

Emanuele Giaccherini, giocatore con un lungo passato in Serie A e in Nazionale, ha parlato a “Sky Sport” della squadra di Roberto Mancini che l’undici giugno inizierà l’Europeo. Le sue parole su Nicolò Barella e sul futuro di Antonio Conte.

CENTROCAMPO TOP – Emanuele Giaccherini ha parlato in questi termini del centrocampo dell’Italia verso l’Europeo, con Nicolò Barella dell’Inter tra i protagonisti: «Barella, Verratti e Jorginho sono dei top player. Abbiamo una squadra certamente giovane, ma abbiamo giocatori che vengono da grandi squadre dove hanno vinto anche campionati e la Champions League. È sicuramente un grande gruppo».

FUTURO – Emanuele Giaccherini ha poi detto la sua sul possibile futuro di Antonio Conte, allenatore per lui molto importante: «Conte è un allenatore in questo momento tra i primi tre-quattro al mondo. Diciamo che le panchine libere in questo momento sono Real Madrid, Tottenham e poco altro. Per lui il Real potrebbe essere il coronamento di una carriera straordinaria da allenatore, lo vedrei bene lì».