Giaccherini avvisa l’Inter: «Conte sa come prepararla! Lavora duro»

Giaccherini dice la sua sulla prossima partita tra Inter e Napoli, scontro diretto a San Siro. L’ex giocatore avvisa i nerazzurri, parlando di Antonio Conte.

PARTITA STORTA – Emanuele Giaccherini, intervenuto su Kiss Kiss Napoli, ha detto la sua sulla sconfitta per 0-3 del Napoli contro l’Atalanta: «Il percorso del Napoli è di grande livello, può capitare una partita storta come quella contro l’Atalanta, che è una squadra che può battere chiunque. La forza del Napoli deve essere quella dell’umiltà. C’erano stati dei segnali già nelle precedenti sfide degli azzurri di qualcosa che non funzionava, il percorso è lungo ed Antonio Conte sa come si fa».

Avviso all’Inter in vista dello scontro diretto di domenica: Conte sa!

LAVORO – Giaccherini sull’esperienza di Conte: «Anche le esperienze all’estero gli hanno insegnato tanto nel gestire determinate situazioni, se guardo al percorso che ha fatto anche in Inghilterra vedo che è maturato. Lui vuole vincere, farà di tutto per dare fastidio lì al vertice. Ricordiamoci che il Napoli l’anno scorso è arrivato distantissimo dall’Inter, non bisogna fare un processo agli azzurri per la sconfitta contro l’Atalanta, bisogna guardare alle cose con le dovute proporzioni».

SCONTRO DIRETTO – Infine, Giaccherini ha concluso così avvisando l’Inter: «Conte la sconfitta la vive davvero male, la settimana successiva è bella pesante ai tempi in cui giocavo per lui. Non so se è cambiato qualcosa nel suo atteggiamento. Quando giocavo alla Juve la viveva male la sconfitta e si lavorava duro. Poi preparerà benissimo la partita con l’Inter, una sfida che viene a pennello, la squadra nerazzurra ha le sue difficoltà. Lukaku non sta dando tutto quello che ci si aspetta da lui».