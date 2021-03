Ghoulam, tegola Napoli: rottura del crociato! Sicuro assente contro l’Inter

Condividi questo articolo

Photo 199945887

Grave infortunio per Faouzi Ghoulam: rottura del crociato per il terzino algerino, certamente assente in Napoli-Inter del prossimo 18 aprile

INFORTUNIO – Come riportato da “Sky Sport”, una risonanza magnetica ha evidenziato la rottura del crociato per Faouzi Ghoulam. Il laterale del Napoli di Gennaro Gattuso era uscito ieri al 22′ nel corso della partita contro il Bologna. L’algerino salterà sicuramente la gara del prossimo 18 aprile con l’Inter e non solo. L’operazione potrebbe essere decisa dal Prof. Mariani nelle prossime ore.