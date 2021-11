Ghoulam: «Napoli, conta vincere! Vogliamo essere protagonisti in Serie A»

Ghoulam ha parlato degli obiettivi del Napoli in campionato in questa stagione. L’esterno mancino ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

LOTTARE – Faouzi Ghoulam, dopo un lungo calvario dovuto a infortuni e continue ricadute, sta finalmente tornando a vedere la luce in fondo al tunnel. Il giocatore del Napoli, prossimo avversario dell’Inter dopo la sosta per le nazionali, ha parlato degli obiettivi della squadra allenata da Luciano Spalletti: «Divertire è bello, ma quello che conta è vincere. Il nostro obiettivo è pensare a noi stessi e rimanere in alto. Personalmente mi trovo benissimo con Spalletti, ci dà tanta carica e con me è sempre molto presente. Sicuramente con lui quest’anno siamo cresciuti tantissimo. Abbiamo maggiore consapevolezza, una componente che ci permette di affrontare tutte le partite con convinzione. Ci sarà da lottare, il percorso è lungo, ma vogliamo essere protagonisti in campionato».

Fonte: sscnapoli.it