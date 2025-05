Ghoulam: «L’Inter ha onorato l’Italia, Acerbi e Frattesi simboli!»

Ghoulam ha elogiato l’Inter dopo l’impresa contro il Barcellona. L’ex giocatore del Napoli vede in Acerbi e Frattesi i due simboli di martedì.

ONORATO L’ITALIA – L’ex difensore del Napoli Faouzi Ghoulam ha risposto alla domanda su Inter-Barcellona e su quanto fatto dai nerazzurri martedì sera contro la squadra azulgrana. Le parole di Ghoulam sono un vero e proprio elogio alla grandezza della Beneamata: «Inzaghi è un vincente senza paura e ha una squadra fortissima: il simbolo dell’impresa è Acerbi, quello della partita è Frattesi. Ha meritato la seconda finale di Champions, se l’è presa con grande sicurezza e non mollerà niente. Anche lo scudetto. Ha onorato l’Italia e il calcio, ha regalato emozioni. E magari ora lascerà un po’ tranquillo il Napoli…».

PRONOSTICI – Poi ovviamente Ghoulam non può che tifare per il Napoli in campionato, visto che ha giocato sotto il Vesuvio dal 2014 al 2022. Quindi prova a prevedere il futuro e si augura questi due risultati: «Intanto è fantastico che in Serie A sia ancora tutto aperto, compresa la corsa Champions. Facciamo così: scudetto al Napoli e coppa all’Inter». Al momento, il distacco in campionato tra Inter e Napoli è di tre punti. E nel prossimo turno, gli azzurri giocheranno in casa col Genoa, mentre la squadra di Inzaghi se la vedrà col Torino in trasferta.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Mandarini