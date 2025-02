Ghoulam: «L’Inter resta favorita, all’inizio nessuno parlava del Napoli»

Dopo Goran Pandev anche Fouzi Ghoulam entra nel clima di Napoli-Inter. L’ex calciatore azzurro, poi, si sofferma su Romelu Lukaku, evidenziando qualche differenza rispetto al periodo in nerazzurro.

IN FIDUCIA – Fouzi Ghoulam, intervistato da Sky Sport a pochi giorni da Napoli-Inter, dichiara: «L’Inter era la favorita per il campionato ad inizio stagione, neanche se ne parlava del Napoli. Adesso i nerazzurri arrivano allo scontro diretto sicuramente in un momento migliore. Hanno passato il turno in Coppa Italia ed è l’unica squadra in Champions League, con anche il migliore attacco della Serie A. Quindi sicuramente arriva a sabato in fiducia e con una grandissima squadra».

Verso Napoli-Inter: l’opinione dell’ex azzurro Ghoulam

TRANSIZIONE E ADATTAMENTO – Fouzi Ghoulam prosegue: «Il Napoli sta facendo la sua stagione. Si tratta di una stagione straordinaria perché è stato un anno di transizione, con un nuovo allenatore, tanti giocatori nuovi e fare questo campionato è davvero incredibile. Lukaku è un grandissimo attaccante. Soprattutto all’Inter quello che ha fatto è stato importante. Il Napoli è una squadra nuova quindi anche lui adesso deve ritrovare il suo gioco che ha fatto vedere in nerazzurro. Ma deve anche adattarsi alle qualità dei compagni. Giocare con Lautaro Martinez, che gioca sotto di te, e giocare con altri non è la stessa cosa. Lukaku deve adattarsi e poi darà grandi soddisfazioni al Napoli, ne sono sicuro perché è un grandissimo attaccante ed ha esperienza».