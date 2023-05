Ghoulam: «Dura per l’Inter in Champions League. Una soluzione»

L’ex giocatore del Napoli Faouzi Ghoulam su Sky Sport ha parlato dell’impegno più importante della stagione dell’Inter di Simone Inzaghi.

POSSIBILITÀ – Ghoulam spiega come affronterebbe la partita: «Il Manchester City ha dominato il Real Madrid, che ha fatto un solo passaggio nei primi 20 minuti nella metà campo offensiva. La vedo dura per l’Inter, che comunque ancora gioca in campionato e la finale di Coppa Italia. Ho visto contro il Milan, il modo di ripartire da dietro sotto pressione con i tre centrocampisti e le corse importanti sui lati possono essere la via più giusta per mettere in difficoltà gli inglesi. Lanciare Dzeko e Lautaro Martinez sarebbe un suicidio».