Ghisolfi: «Daremo il meglio contro l’Inter. Ambiente caldo e speciale!»

Florent Ghisolfi si è espresso nel pre-partita di Roma-Inter. Il giudizio iniziale su Juric e gli obiettivi della Roma sono stati i temi trattati.

IL RAGIONAMENTO – Florent Ghisolfi si è pronunciato a DAZN prima del match tra Roma e Inter: «Finora Juric ha fatto bene. Le prossime 7 partite saranno importanti per il prosieguo della stagione. Vero che abbiamo speso tanto in termini economici ma abbiamo contestualmente abbassato il monte ingaggi e ridotto l’età della squadra. Ora affrontiamo una squadra importante come l’Inter… solo con il tempo potremo migliorare».

Ghisolfi sulla sfida tra Roma e Inter e l’importanza dei tifosi

RAPPORTO IMPORTANTE – Ghisolfi ha poi proseguito esprimendosi in merito al valore del rapporto con i tifosi: «Giocare all’Olimpico, in un ambiente caldo e speciale, è importantissimo per noi. Un motivo di orgoglio è cercare di recuperare il loro affetto. Dobbiamo lavorare duro, a partire da stasera, difendendo il nostro lavoro. Daremo il nostro meglio».