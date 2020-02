Ghirelli: “Danni per l’Italia se l’Inter non avesse...

Ghirelli: “Danni per l’Italia se l’Inter non avesse giocato! Porte chiuse…”

Ghirelli, presidente della Lega Pro, è intervenuto in collegamento con “Calcio Totale” su Rai Sport +. Parlando della situazione legata all’emergenza Coronavirus ha segnalato quali problemi ci sarebbero stati in caso di rinvio di Inter-Ludogorets, che sarà a porte chiuse (vedi articolo).

ESEMPIO CONCRETO – Francesco Ghirelli è sicuro che, per quanto riguarda la partita Inter-Ludogorets, la scelta sia quella giusta: «Si immagini cosa sarebbe successo se l’Inter non avesse giocato giovedì prossimo, a livello di immagine del paese. C’è stata una decisione di ragionevolezza sul fatto di giocare a porte chiuse. I recuperi delle partite di Serie A? Il campionato deve finire a un certo punto, ci sono i giocatori da rilasciare alle nazionali per gli Europei. Bisogna tenere a mente la salute e non creare allarmismo, parlare di chi è favorito o meno è fuori luogo».