Il Getafe regge 79′ col Real Madrid, poi rigore: Sergio Ramos non perdona

Il Getafe, prossimo avversario dell’Inter in Europa League, perde 1-0 il derby a Valdebebas contro il Real Madrid. Decide un calcio di rigore di Sergio Ramos allo scadere, con i blancos che salgono a +4 sul Barcellona in testa alla Liga.

LA CAPOLISTA SCAPPA – Il Real Madrid continua il suo percorso netto dalla ripresa della Liga e vince anche il derby contro il Getafe. Partita molto dura a Valdebebas, come da abitudine della squadra che sfiderà l’Inter agli ottavi di finale di Europa League. La testimonianza arriva dopo venti secondi, quando Timor si prende subito il cartellino giallo. C’è una grande occasione per Isco, su assist di Sergio Ramos, ma David Soria gli nega il vantaggio sulla linea. Al 34′ fuori Raphael Varane per infortunio, ma qui si tratta di un problema muscolare. Nella ripresa il Getafe prova a resistere come può, chiudendo tutti i varchi. Ci riesce fino al 79′, quando Dani Carvajal scappa via sulla destra e appena entrato in area viene falciato da Mathias Olivera. Rigore netto, che Sergio Ramos come suo solito trasforma con freddezza. I quattro minuti di recupero non cambiano più il risultato: Real Madrid a +4 sul Barcellona e con la Liga in pugno, Getafe sesto a -5 dalla zona Champions League.