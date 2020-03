Getafe-Inter si giocherà a porte chiuse? La posizione della UEFA – GdS

Condividi questo articolo

Getafe-Inter e Valencia-Atalanta a porte chiuse? Il Ministro della Salute spagnolo ha già avanzato l’ipotesi (vedi articolo). La “Gazzetta dello Sport” ha contattato i due club mentre la Uefa rende chiara la sua posizione

PORTE CHIUSE – Getafe-Inter di Europa League e Valencia-Atalanta di Champions League a porte chiuse? La “Gazzetta dello Sport” ha sentito i due club spagnoli: “Il Valencia dice di attenersi alle istruzioni dell’organo regionale che gestisce la sanità, e che ancora non si è pronunciato, mentre il Getafe giudica una follia l’idea di giocare a porte chiuse visti gli italiani che arrivano ogni giorno in Spagna (vedi articolo). Va ricordato che il Getafe è prima atteso a Milano il 12. L’Uefa: «Per il momento non abbiamo nulla da dire, siamo in contatto con tutti i club e le autorità. Se si renderà necessario un annuncio, arriverà strada facendo». Il calcio per ora non si ferma, ma dalla Liga fanno sapere di essere pronti a giocare a porte chiuse qualora le indicazioni governative fossero queste”.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Stefano Boldrini e Filippo Maria Ricci