Getafe, in attesa dell’Inter supporto a Jorge Molina: smentita sull’illecito

Condividi questo articolo

Il Getafe affronterà l’Inter negli ottavi di finale di Europa League, anche se non si può ancora sapere una data. In attesa di conoscere il calendario la formazione spagnola ha difeso, con un comunicato, il suo giocatore Jorge Molina, il cui nome è entrato nell’operazione Oikos, una vicenda di partite truccate. Ecco il testo integrale.



SMENTITA CATEGORICA – “A seguito della diffusione di una notizia, apparsa in relazione alla presunta implicazione del nostro giocatore Jorge Molina per aver truccato una partita (Getafe-Villarreal, ndr), il Getafe vuole ribadire il suo appoggio incondizionato al giocatore. La società lamenta la grave vulnerazione al diritto fondamentale della presunzione di innocenza e rifiuta qualsiasi implicazione. Il Getafe smentisce che Jorge Molina sia implicato in qualsiasi maniera con questa vicenda e questo tipo di condotta. La diffusione della notizia, infondata e ingiustificata, arreca danno all’immagine del nostro giocatore e a chi gli sta vicino. Pertanto, il club si riserva il diritto di esercitare azioni civili o penali verso le persone che hanno diffuso queste accuse gravi e gratuite. Il Getafe condanna pubblicamente questo tipo di condotta e non tollererà che si intacchi la sua reputazione, né che si metta in dubbio l’integrità di Jorge Molina”.

Fonte: GetafeCF.com