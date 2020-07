Getafe, Angel: “No Europa League? Delusi, ma ora contro Inter al meglio”

Condividi questo articolo

Intervistato al termine della partita persa contro il Levante, Angel Rodriguez, attaccante del Getafe, ha parlato della sfida di Europa League contro l’Inter

DELUSIONE – Queste le parole di Angel Rodriguez, attaccante del Getafe, riporta da Marca.com dopo la sconfitta in Levante-Getafe nella Liga, risultato che ha segnato la mancata qualificazione degli Azulones nella prossima edizione di Europa League. «È una delusione, abbiamo avuto l’illusione di andare in Europa dopo un anno incredibile. La pausa non è stata buona per noi. È stata così per tutti, ma non siamo riusciti a gestirla e basta. L’abbiamo lasciata scappare e dobbiamo migliorare molto. Devi alzare la testa e affrontare la partita contro l’Inter nel miglior modo possibile».