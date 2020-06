Getafe a caccia di un posto Champions in attesa dell’Inter: l’11 di Bordalas

Condividi questo articolo

Il Getafe scende in campo tra pochi minuti contro l’Eibar a caccia di un posto in Champions League. In attesa della sfida in Europa League contro l’Inter ad agosto, l’obiettivo degli uomini di Bordalas è il quarto posto nella Liga

INTER TRA OLTRE UN MESE – Il Getafe vuole agganciare il treno Champions League, attualmente occupato da Siviglia e Atletico Madrid. Rispetto a quest’ultima, gli uomini di José Bordalas hanno un distacco di soli due punti. In attesa di sfidare l’Inter agli ottavi di Europa League nel mese di agosto, il Getafe deve quindi combattere per ottenere la qualificazione alla prossima Champions League. Di seguito l’undici per la partita contro l’Eibar, annunciato dall’account Twitter del club spagnolo.