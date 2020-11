Gervinho: “Inter-Parma, punti importanti fuori casa. Felice per i gol”

Gervinho ieri contro l’Inter ha trovato i suoi primi due gol in campionato per quanto riguarda questa stagione. Dopo la partita il giocatore ha commentato brevemente attraverso i social.

“PUNTO IMPORTANTE” – Gervinho ieri ha realizzato ben due gol contro l’Inter, i primi in assoluto in questa stagione. Nonostante il pareggio trovato dai nerazzurri grazie alle reti di Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, il calciatore si dice felice per il punto conquistato. Di seguito il commento di Gervinho su Instagram al termine del match pareggiato: “Un punto importante fuori casa. Felice per i due gol segnati”.