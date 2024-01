Gervasoni (AIA): «Bastoni? Analizzeremo. Da capire scelta Nasca»

Gervasoni ha parlato dell’episodio tra Bastoni e Duda durante l’ultimo Inter-Verona, match giocato a San Siro. Al Var Nasca.

ANALIZZEREMO − Andrea Gervasoni, ex arbitro e dirigente AIA, così a Open Var su Dazn: «Lo analizzeremo con calma perché vogliamo capire il mancato intervento. Abbiamo ascoltato le conversazioni e vogliamo capire come ha valutato l’episodio di Bastoni il Var Nasca, se ha considerato l’intervento un body check e invece è lui che intenzionalmente va a colpire con il corpo il difensore avversario. Come in tutte le squadre, quando ci sono momenti complicati dobbiamo abbassare la testa e lavorare. Decisioni corrette sia il gol di Henry che il rigore causato da Darmian. Lavoreremo per ridare tranquillità a Luigi Nasca, magari farlo scendere in Serie B come successo già per altri arbitri e varisti».