Gerard Martin, e quando ti passa: «Quello di Dumfries era fallo!»

A distanza di due mesi e mezzo il terzino del Barcellona Gerard Martin ritorna a parlare di Inter-Barcellona 4-3 e dell’episodio con Denzel Dumfries, giustamente non fischiato, che poi portò al 3-3 di Acerbi.

INTER-BARCELLONA – A Mundo Deportivo, Gerard Martin ritorna sulla semifinale di Champions League: «Personalmente, sì, è una delle migliori. Mi è piaciuta molto anche quella contro il Borussia Dortmund in Champions League. La partita contro l’Inter è finita male per tutti. Pur essendo internamente soddisfatto della mia prestazione, alla fine sono rimasto molto deluso per il risultato finale. Non saprei dirti esattamente come mi sentissi, ma ero incredibilmente fiducioso. È quello che serve per continuare a lavorare per tutto l’anno, e poi i risultati si vedono».

SENZA PAURA – Poi Gerard Martin avvisa l’Inter e tutte le altre rivali europee: «No, ci sentiamo in grado di competere con chiunque, con sicurezza e senza paura».

FALLO DI DUMFRIES – Infine, Gerard Martin ritorna sull’episodio del 3-3 nerazzurro di Francesco Acerbi: «Sì, per me è stato fallo. Sono sincero, perché è passato un po’ di tempo e te lo direi ora. Ma per me è stato fallo. Ho guardato molto l’azione perché ho sentito qualcosa in campo (il fallo) che non è stato fischiato dopo, e volevo verificare se fosse davvero quello che avevo sentito. Mi sono un po’ preoccupato».