Gentili: «L’Inter ha diversi che andranno sul mercato. Ha tridente rovesciato»

Gentili usa una definizione particolare per definire uno dei punti di forza dell’Inter. Il giornalista di Rai Sport, ospite a 90° minuto del sabato, segnala poi alcuni giocatori che a gennaio andranno sul mercato.

SI CAMBIA? – Bruno Gentili non esclude qualche operazione a gennaio: «L’Inter ha diversi giocatori che andranno sul mercato, tipo Alexis Sanchez e Matias Vecino. Sono stati grandi giocatori, ma adesso non rendono più come prima. Bisogna tenere conto anche di questo fattore. C’è una distanza fra il nostro calcio, la Premier League e il calcio spagnolo. Simone Inzaghi ha aggiunto qualcosa ad Antonio Conte, che ragionava per i binari e se andavi fuori ti smarrivi. La cosa che mi piace di Inzaghi è che lascia liberi i giocatori: li vedo liberi di testa. A volte mi dà l’impressione che stia giocando in allenamento, contro Roma e Spezia ho visto giocate simili alla Premier League. Ha grande qualità e secondo me terrà fino alla fine. L’Inter ha il tridente al contrario: quello difensivo, anziché quello offensivo».