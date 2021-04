Gentili: «Conte ormai ha la maglia dell’Inter addosso. Sente lo scudetto»

Per Bruno Gentili è Conte il grande protagonista dell’Inter reduce da undici vittorie consecutive in Serie A. Il giornalista, nel corso di “A tutta rete” su Rai 2, ha commentato le reazioni di oggi (e non solo) dell’allenatore.

LA FOTO – Bruno Gentili trova un episodio su tutti nella domenica di Serie A: «L’immagine più bella oggi è stata senz’altro l’esultanza dell’Inter, di tutta la squadra, dopo il gol di Achraf Hakimi su assist di Matteo Darmian. Un qualcosa di straordinario: ha dato l’idea del gruppo, dell’unità e dell’insieme. Ma soprattutto ho visto Antonio Conte dentro quest’Inter: ormai ha la maglia dell’Inter addosso, è così. Si è vista una gioia incontenibile: la squadra sente di avere lo scudetto in tasca, fra le mani. Anche Conte dice che ci sono quasi, è lui il grande trascinatore e l’uomo che stimola anche i giocatori che rimangono ai margini di questa squadra. In quest’Inter si sentono tutti titolari: è questa la grande forza di questa squadra. Ieri Conte ha detto che andare all’Inter è stata la scelta più difficile fatta in carriera: Luciano Spalletti l’aveva riportata in Champions League, ma era a venti punti dalla Juventus. C’era da plasmarla e lo ha fatto».