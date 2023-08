Gentile: «Thuram va aspettato non criticato: vi spiego il motivo»

L’Inter si prepara per affrontare il Monza alla prima di Serie A e il giornalista Riccardo Gentile ha detto la sua sulla squadra di Inzaghi. Il suo pensiero ha riguardato anche Thuram.

DIFETTO DA CORREGGERE − Riccardo Gentile ha parlato così della squadra di Simone Inzaghi a Sky Sport: «Inter-Egnatia è iniziata con una distrazione di Bastoni. L’Inter ha poi iniziato a creare, come un diesel, le varie occasioni. I giocatori ne hanno sbagliate troppe, anche clamorose. È un difetto che l’Inter si porta dallo scorso anno. L’Inter è un po’ troppo sciupona. Lautaro Martinez ne ha fatti due ma ne poteva fare cinque. Il test di sabato contro il Monza sarà già molto interessante. Manca qualcosa davanti, Thuram è ancora un po’ in ritardo ma perché non ha mai giocato con questo modulo. Non ha mai giocato in coppia e si vede che è un po’ a disagio. Bisogna aspettarlo senza essere impazienti e duri nella critica. Forse anche per questo l’Inter cerca un giocatore esperto come Arnautovic, che occupa il campo in maniera intelligente».