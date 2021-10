Gentile: «Sorpreso dalla media reti all’Inter di Dzeko, goleador altalenante»

Riccardo Gentile, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato della vena realizzativa di Dzeko all’Inter e del suo ottimo approccio con la maglia nerazzurra

MEDIA − Questo il pensiero di Gentile su Dzeko: «Va segnalato che hanno iniziato a giocare insieme da poco Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Le altre coppie di campionato avevano una discreta conoscenza. Simone Inzaghi ha sempre favorito la prima punta, sorpreso dalla media gol di Dzeko perché nell’ultima stagione a Roma è rimasto a lungo a secco in campionato. In carriera lui sempre è stato altalenante, in alcune stagioni non è andato a doppia cifra in altre ha segnato anche più di 30 gol. Fa tanto la testa di Dzeko e l’approccio all’Inter è stato importante. In Champions League però c’è l’altra faccia della medaglia. Contro lo Shakhtar Donetsk ha sbagliato un gol che potrebbe risultare decisivo. Ma è comunque il pelo nell’uovo, poiché Dzeko e Lautaro sono già una grande coppia».