Gentile: «Skriniar? Inter non deve fare una cosa! Con de Vrij e Bastoni…»

Skriniar rimane in bilico in casa Inter nonostante sia sfumato l’obiettivo Bremer. Secondo Riccardo Gentile, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, il club nerazzurro non può permettersi di perdere lo slovacco

IMPRESCINDIBILE – Milan Skriniar potrebbe rimanere all’Inter dopo l’acquisto naufragato di Gleison Bremer, approdato alla Juventus ma certezze ancora non ce ne sono. Secondo Riccardo Gentile, lo slovacco è imprescindibile: «I difensori sono fondamentali nonché merce rara. Nel campionato italiano Bremer è uno dei migliori difensori, lo ha dimostrato nelle ultime due stagioni. Io credo che la risposta della Juventus, dopo l’addio di Chiellini e de Ligt, sia stata una risposta convincente e competitiva. Penso che non sarà l’unica perché credo che un altro difensore arriverà. Skriniar indubbiamente è fondamentale, la difesa titolare dell’Inter è una difesa che garantisce equilibrio. Poi è una squadra votata all’attacco e qualche volta non ci riesce, ma di certo non per colpa dei difensori. Se penso a Skriniar, de Vrij e Bastoni penso a un trio assolutamente competitivo e Skriniar tra questi non dico che è il migliore ma quasi. Però è chiaro che se l’Inter vuole continuare a essere competitiva per lo scudetto un giocatore del genere non se lo deve far scappare. Poi ci sono dinamiche di mercato per le quali con l’offerta giusta si può partire».