Gentile sicuro: «Scudetto? Se c’è una che può sperare è l’Inter! 2 motivi»

L’Inter alle 20.45 ospita l’Empoli di Paolo Zanetti a San Siro con due possibili novità nell’undici titolare di Inzaghi (vedi ultimissime). Riccardo Gentile, ospite negli studi di Sky Sport, dice la sua sulla possibilità di vedere Correa dal 1′ ma anche sulla rimonta scudetto

SCELTE E RIMONTA – L’Inter riparte dall’Empoli in campionato provando a non perdere terreno da un Napoli già molto distante. Secondo Riccardo Gentile, Simone Inzaghi fa bene a cambiare in attacco: «Correa dal 1′? Sì ci può stare, considerando anche che gli impegni sono stati tanti e quindi è giusto dare risposo a una tra Dzeko e Lautaro Martinez. Inzaghi inoltre ha sempre creduto in Correa fin dai tempi della Lazio, è come un suo figlioccio. Scudetto? Io credo che se c’è una squadra che può sperare in una clamorosa rimonta è l’Inter, per una questione di qualità di giocatori e anche appunto per la famosa abitudine ad abitare certi palcoscenici».