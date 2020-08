Gentile: “Shakhtar superiore a Getafe e Bayer, ma Inter favorita”

Riccardo Gentile, ospite in studio per “Sky Sport 24” ha analizzato lo Shakhtar Donetsk, avversario dell’Inter nella semifinale di Europa League di lunedì sera

SQUADRA DIFFICILE – Lo Shakhtar Donetsk non sarà un cliente facile per l’Inter, che resta comunque favorita per la vittoria: «E’ una squadra difficile, ha esperienza nelle coppe. L’allenatore Castro ha ripercorso un po’ le orme di Fonseca vincendo anche lui il campionato. Ha grandi palleggiatori, ma è una squadra che rischia. Gioca alta, concede in difesa e su questo deve puntae l’Inter. Se si riesce a rubare palla e a fare imbucate verticali puoi colpirla, ma può colpire. L’Inter parte favorita, ma è una squadra superiore a Getafe o Bayer».