Gentile: “Shakhtar? QualitÃ , ma assenza pro Inter. Lukaku e Conte…”

Gentile: “Shakhtar? Qualità, ma assenza pro Inter. Lukaku e Conte…”

Riccardo Gentile – giornalista di “Sky Sport” – ha parlato dei prossimi avversari dell’Inter di Conte: lo Shakhtar Donetsk. Inevitabile anche un riferimento alla stagione disputata da Lukaku

AVVERSARI – Queste le parole di Riccardo Gentile a “Sky Sport 24”: «La difesa è il punto debole degli ucraini. Rischiano e giocano alti con un ottimo possesso palla. Hanno grande qualità, ma dietro con le imbucate giuste possono essere colpiti. Non ci sarà Ismaily ed è un vantaggio per i nerazzurri. Lukaku? Conte ha fatto di tutto per averlo. Ha confermato quelle che erano le sue caratteristiche».