Gentile: “Scudetto? Girone a tre Juventus, Lazio e Inter! Per l’Europa…”

La Serie A rischia di non ricominciare più per via dell’emergenza Coronavirus. Riccardo Gentile – ospite negli studi di “Sky Sport 24” – prova a dare una soluzione qualora di dovessero comunque assegnare scudetto, posti nelle Coppe e retrocessioni. Di seguito le sue dichiarazioni

SOLUZIONE – La Serie A rischia di non ricominciare più e chiudersi in anticipo. Secondo Riccardo Gentile, la soluzione è abbastanza semplice: «La cosa più importante è la salute della gente. Le misure prese sono quelle corrette, l’Italia è arrivata anche prima rispetto ad altri Paesi europei che forse hanno sottovalutato l’emergenza Coronavirus. Scudetto? Sarebbe giusto, in base alla classifica attuale, un girone a tre all’italiana che prevede Juventus, Lazio e Inter che sono lì e sono distanti dalle altre. Per la retrocessione taglierei la testa al toro e farei salire la prima della Serie B perché francamente è un dominio del Benevento e manderei in Serie B l’ultima in classifica. Poi assegnerei i posti nelle Coppe per com’è adesso la classifica».