Gentile: «Riserve Inter? Alcune bene, altre no! Due insufficienti»

Gentile si riferisce alle riserve dell’Inter, che oggi avranno l’opportunità di rifarsi nella partita di campionato che si giocherà tra poco sul campo del Torino.

TEMA ALTERNATIVE – Riccardo Gentile, parlando dell’Inter anti Torino piena zeppa di riserve, si focalizza appunto sulle seconde linee della squadra di Simone Inzaghi. Oggi chance importante per i vari Taremi, Zielinski e Correa. Direttamente dagli studi di Sky Sport 24, il telecronista si è espresso in questa maniera: «L’Inter ha le alternative, ma bisogna capire quale sia l’apporto. Di Taremi ricordiamo il Barcellona, ma anche le partite che ha fallito. Per ora la stagione non è sufficiente. Parliamo anche di Zielinski, che a Napoli determinava, all’Inter abbiamo visto un giocatore molto distante da quello lì. Chi ha risposto sempre presente è il secondo portiere Josep Martinez, ma anche de Vrij che rimane un difensore coi fiocchi. Dà garanzie. Bisseck, che a volte ha qualche pausa durante le partite, secondo me da risposte, Darmian pure. Ci sono giocatori su cui puoi contare, mentre altri non hanno rispettato le aspettative». Grande possibilità per le riserve interiste oggi a Torino. Inzaghi infatti dovrebbe cambiare ben nove giocatori, rispetto all’undici che è sceso in campo martedì sera contro il Barcellona in Champions League.