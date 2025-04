Gentile osa e azzarda: «Inter favorita col Bayern Monaco, spiego!»

Gentile ritiene l’Inter favorita nel doppio confronto con il Bayern Monaco. Il collega spiega il motivo per cui i nerazzurri siano avanti sulla carta rispetto ai bavaresi.

FAVORITA – Riccardo Gentile osa sulla doppia sfida ai quarti di Champions League tra Inter e Bayern Monaco. Secondo il giornalista, i nerazzurri sono i favoriti e lo fossero stati anche senza gli infortuni dei bavaresi. Il suo intervento su Sky Sport 24: «Tante assenze nel Bayern Monaco. Vero, affronti il Bayern capolista in Germania e ha uno spessore e una storia per incutere timore, ma per l’Inter è favorita. E lo era anche senza infortuni. Lo è anche per una maggiore esperienza da parte dei suoi giocatori. Il Bayern è una squadra che concede spazi. Le vere versioni di Inter viste durante la stagione, non è un caso che sia prima in Serie A e che in Champions League abbia preso solo due gol, fanno capire che è una squadra che ci sta sempre con la testa. Inter di Mourinho era più forte del Bayern Monaco di van Gaal nel 2010, ma era comunque un avversario che meritava grande rispetto perché davanti aveva giocatori fortissimi come Robben, Ribery o Muller. Ma quel Bayern aveva anche giocatori meno forti come Butt o van Buyten, un po’ come il Bayern di Kompany».