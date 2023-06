Gentile: «Onana, giusto cederlo a certe cifre! Brozovic ‘contrattempo’»

Gentile intervenuto negli studi di Sky Sport, ha espresso la sua opinione sulla possibile cessione di Onana dall’Inter al Manchester United. Una battuta anche sulla questione relativa a Brozovic

CESSIONE – Riccardo Gentile ha parato così della possibile cessione di Onana da parte dell’Inter: «Onana via per 50 milioni? Giusto cederlo per quella cifra. Una cifra che consentirebbe all’Inter di fare una plusvalenza totale, pur avendo dimostrato delle qualità in crescendo ha rappresentato quel valore aggiunto. Questo però ovviamente non può rappresentare uno scoglio in certe situazioni ed a volte bisogna dover saper rinunciare, di fronte ad offerte del genere. Si possono trovare altri portieri altrettanto abili. Brozovic? Un contrattempo che per i nerazzurri può rappresentare un problema. Quella cifra poteva essere reinvestita per un rinforzo a centrocampo. Adesso l’Al-Nassr ha il coltello dalla parte del manico».