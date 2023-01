Gentile: «Non dipende tutto da Inzaghi, difficile senza Brozovic e Lukaku»

Riccardo Gentile ha commentato la serata buia dell’Inter. Il giornalista ha detto questo dagli studi di Sky Sport sulla sconfitta nerazzurra contro l’Empoli.

SCONFITTA – Riccardo Gentile ha parlato così su Sky Sport della stagione dell’Inter e di Simone Inzaghi: «Quest’anno non era scritto che l’Inter passasse il turno di Champions League. Con Bayern Monaco e Barcellona hanno fatto un miracolo. I nerazzurri però hanno una rosa più forte del Milan, ma hanno fatto sicuramente peggio in campionato. Ieri la partita in 11 contro 11 era la stessa, l’Inter aveva già rischiato in determinate circostanze. L’Empoli stava giocando molto bene anche prima della superiorità numerica».

CONSIDERAZIONI – Il giornalista ha poi aggiunto: «C’è da considerare una cosa, l’Inter non ha una rosa giovane e paga gli incontri ravvicinati. In questo senso possono soffrire il calendario. La linea di equilibrio è non pensare che dipenda tutto da Inzaghi. Due anni, tre trofei e un secondo posto. Il bilancio secondo me è positivo, molti pensano che lo scorso anno l’Inter dovesse vincere lo Scudetto. Lukaku in questa stagione non c’è mai stato, ai Mondiali non è stato in splendida forma e fa fatica. Il pezzo pregiato del mercato non c’è e va sottolineato, Dzeko ha 37 anni. Un anno senza e Lukaku è difficile da superare».