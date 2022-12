Gentile: «Napoli, Kvaratskhelia non brillante nelle amichevoli. Osimhen…»

Riccardo Gentile, negli studi di Sky Sport 24, commenta la situazione del Napoli, con un accenno alla amichevole di questa sera tra i partenopei e il Lille

OSIMHEN FONDAMENTALE – Ecco il commento di Riccardo Gentile riguardo al momento del Napoli di Luciano Spalletti. L’opinionista si è concentrato su due giocatori chiave dello scacchiere del tecnico toscano, ovvero Kvaratskhelia e Osimhen: «Nelle amichevoli Kvaratskhelia non brillantissimo, ma le amichevoli servono anche a questo. A non avere la pressione di dover fare per forza bene e non essere per forza brillanti. L’Importante è tornare a essere brillanti quando conta. L’amichevole di questa sera (contro il Lille, ndr) serve anche per vedere come Spalletti si diverte a sperimentare. ha provato a 3, o 3 e mezzo, oppure ha messo raspadori mezz’ala, ruolo che non ha mai fatto in carriera. L’assenza di Osimhen non è pesata, ma quando Spalletti ha avuto tutti a disposizione, giocava lui. ha caratteristiche superiori rispetto a Raspadori e Simeone, per questo Spalletti non ci rinuncia mai».