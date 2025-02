Gentile avverte il Napoli: «L’Inter può fiutare il momento giusto per aggredire!»

Solo un punto divide l’Inter dal Napoli. Gli scontri con Juventus e Lazio arrivano in un momento cruciale del campionato. Ne parla Riccardo Gentile.

UN BUON RISULTATO – Inizia un altro turno di campionato, che prevede due big match con protagoniste le pretendenti allo scudetto: Juventus-Inter e Lazio-Napoli. Riccardo Gentile, ospite di Sky Sport 24, analizza lo stato di forma e spiega le sue sensazioni sulle due squadre in testa alla classifica: «Il Napoli non è in una situazione facile per quanto riguarda l’emergenza infortuni ed incontra una squadra complicata. Dovesse pareggiare a Roma contro questa Lazio sarebbe un buon risultato, considerando il periodo, il pareggio contro l’Udinese, le assenze e l’avversaria che aggredisce e corre sempre. Fossi il Napoli il pareggio lo accetterei volentieri».

Da Lazio-Napoli a Juventus-Inter: cosa aspettarsi dai big match della venticinquesima giornata di Serie A

MOMENTO DA FIUTARE – Riccardo Gentile: «Però, dovesse perdere contro la Lazio, sarebbe un momento di difficoltà. Sarebbe il primo vero momento di difficoltà del Napoli. E a quel punto l’Inter, che è una squadra più esperta, è campione d’Italia in carica e ha una rosa più profonda, potrebbe fiutare che questo è il momento giusto per aggredire. L’Inter è a meno uno dal Napoli grazie ai pareggi degli azzurri ma anche alla vittoria con la Fiorentina. Però per continuare deve andare a vincere in casa della Juventus. E la Juventus ha solo una sconfitta dopo il pari di San Siro contro l’Inter. La differenza tra le due, ovviamente, è che la squadra bianconera è mister X. Thiago Motta pareggia troppo, l’Inter ha vinto cinque partite in più rispetto alla Juventus».