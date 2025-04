Gentile: «A Monaco, Inter solida ma non eccellente come sentito da molti»

Riccardo Gentile, intervenuto in diretta a Sky Sport, ha analizzato la gara dell’andata tra Bayern Monaco e Inter. In vista del ritorno, in programma mercoledì sera a San Siro, Gentile vede favoriti i nerazzurri per il passaggio del turno.

IL COMMENTO – Riccardo Gentile, ospite negli studi di Sky Sport, ha parlato in vista del ritorno di Champions League tra Inter e Bayern Monaco. Per il telecronista, i nerazzurri sono favoriti per il passaggio del turno dopo l’andata, nonostante la si prospetti una gara combattuta anche a Milano: «Il risultato dell’andata ha un valore, ma se ci fosse ancora regola dei gol in trasferta lo avrebbe avuto uno diverso. Però l’Inter andando a vincere a Monaco ha comunque un vantaggio non indifferente, può permettersi 2 risultati su 3. Credo che si sia vista un Inter solida, ma non eccellente come sentito da molti. Un primo tempo molto buono da parte dell’Inter. Il gol di Lautaro Martinez bellissimo, ma nel secondo tempo ho visto il Bayern Monaco, pur con tante assenze, schiacciare l’Inter. I bavaresi hanno una colpa: nel momento in cui trovi il pareggio, e mancano pochi minuti alla fine deve tenere il risultato, e invece ha continuato l’arrembaggio con la linea difensiva altissima. È bastato un contropiede portato in maniera esemplare e Frattesi ha poi fatto il gol del 2-1. Se fosse stata un Inter dominante, padrona del campo a Monaco di Baviera, a San Siro non avrebbe dovuto preoccuparsi. Invece sarà una gara molto difficile al ritorno, ma comunque vedo favoriti i nerazzurri e continuo a credere che passi il turno».