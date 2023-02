Gentile: «Milan rinunciatario contro l’Inter che ha vinto meritatamente!»

Riccardo Gentile presente dagli studi di Sky Sport nei panni di opinionista, è tornato ad analizzare in breve il derby disputato dal Milan, sottolineando la vittoria meritata dell’Inter.

VITTORIA MERITATA NEL DERBY – Il giornalista Riccardo Gentile parla della prestazione del Milan nel derby, elogiando la vittoria dell’Inter: «Primo tempo sotto di un gol per il Milan di Stefano Pioli, che non ha mai tirato in porta, un atteggiamento per me molto rinunciatario. Nel secondo tempo, invece, qualcosa di è visto, ma poco per riprendere il derby che l’Inter nel complesso ha vinto meritatamente vinto».