Gentile: “Mi aspettavo questo Lukaku. Inter? Trovo un solo difetto”

L’Inter ha concluso il suo girone di andata al secondo posto in campionato, andando forse oltre le aspettative e trovando in Romelu Lukaku, autore di una doppietta anche ieri sera negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Cagliari, il trascinatore che voleva Antonio Conte. Il punto di Riccardo Gentile dagli studi di Sky Sport

UN DIFETTO DELL’INTER – Nell’Inter che ha stupito in questo girone di andata c’è un solo difetto: «E’ veramente difficile trovare difetti a una squadra che è seconda in classifica a due punti dalla Juventus e che ha disputato un girone d’andata oltre le previsioni. Se devo proprio trovare un difetto a volte, quando l’abbiamo vista con squadre con caratteristiche precise nel dominio del gioco, si è fatta mettere in difficoltà. Ha più che altro aspettato per ripartire, mi viene in mente la partita contro la Juventus: è pur vero che quella è stata la migliore partita della Juventus di Sarri, ma col suo possesso palla ha messo in difficoltà l’Inter. Ma potrei citare anche le partite di Champions, la partita con la Roma dove l’Inter ha avuto più occasioni ma la Roma ha giocato con personalità e l’Inter l’ha aspettata. Nell’ultima partita con l’Atalanta poi il fatto che l’Inter abbia segnato subito ha forse condizionato, quindi ci sta che aspetti mentre gli altri devono pareggiare, ma nel secondo tempo ha subito troppo».

LUKAKU TRASCINATORE – Romelu Lukaku è il grande trascinatore di questa Inter, autore anche ieri di una doppietta che ha portato i nerazzurri ai quarti di finale di Coppa Italia: «Io me lo aspettavo, aveva segnato tantissimo in Premier, caterve di gol giocando nel campionato più difficile al mondo in questo momento. Mi aspettavo questo tipo di rendimento e se lo aspettava anche Conte. Se è possibile dirgli qualcosa in cui deve migliorare dico che deve essere più decisivo contro le grandi, fino ad ora contro le primissime in classifica non ha segnato. Se proprio devi trovare un difetto».