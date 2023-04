Gentile: «Lukaku può far comodo all’Inter, ma serve anche Dzeko»

Riccardo Gentile ha parlato della stagione di Lukaku e di come il suo pieno recupero può aiutare l’Inter. Inoltre il giornalista ha detto la sua anche sul lungo periodo di magra da gol di Edin Dzeko

CRESCITA − Riccardo Gentile ha espresso la sua opinione sul momento di Romelu Lukaku e sull’apporto che potrà dare all’Inter. Il giornalista ha poi parlato delle difficoltà offensive dei nerazzurri e di Dzeko: «Effetto Lukaku, non tanto per quello che ha sbagliato contro la Fiorentina. Di fronte a una prestazione del genere, ovviamente, non puoi che non dare un’insufficienza perché è evidente che un gol gol così clamoroso balza agli occhi di tutti. Però se si analizza la sua partita dall’inizio, non è stata totalmente negativa. Lui è stato bravo a farsi trovare pronto in certe occasioni, ed è stato bravo a fornire ai suoi compagni la possibilità di concludere a rete. Io credo che sia in ripresa perché questa è una stagione totalmente negativa. Soprattutto per il fatto di aver giocato veramente poco per problemi fisici. Se il finale di stagione dovesse confermare delle cose che di lui si sono viste fino ad ora è chiaro che un Lukaku in più può far comodo. Anche Dzeko mi viene da dire. Lui ha giocato un avvio di stagione esaltante e adesso è fermo da un po’ di tempo dal punto di vista realizzativo. Chiaramene se poi la squadra crea e nessuno concretizza tutte le colpe non posso ricadere su Inzaghi. Anche se comunque ha delle colpe». Le sue parole a Sky Sport 24.