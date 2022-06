Gentile: «Lukaku? Inter no problemi attacco! Pogba può essere decisivo»

L’Inter riabbraccia Lukaku e la Juventus Pogba. Riccardo Gentile, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dice la sua su questi due grandi ritorni sottolineando come il problema della squadra di Inzaghi non sia stato l’attacco. Di seguito le sue dichiarazioni

FISICITÀ – Romelu Lukaku e Paul Pogba sono pronti a fare ritorno in Serie A, rispettivamente all’Inter e alla Juventus. Secondo Riccardo Gentile, il belga aggiunge fisicità all’attacco nerazzurro ma non numeri: «Chi ci guadagna di più tra Inter e Juventus con i ritorni di Lukaku e Pogba? Si può fare una valutazione, è evidente che un personaggio come Pogba alla Juventus manca e se dovesse recuperare determinati standard sarebbe decisivo. Sul ritorno di Lukaku paradossalmente dico che è evidente che abbia fatto benissimo in Italia però il problema dell’Inter non è stato l’attacco, ha segnato tantissimo e da un certo punto di vista non è stato quello il problema. Penso che il problema sia stato innanzitutto un ottimo Milan, però io credo ci sia stato uno scarso equilibrio e che magari rispetto ad altre stagioni abbia subito qualche gol di troppo. Quindi dal punto di vista strettamente numerico l’acquisto di Lukaku aggiunge fisicità però se uno fa davvero un discorso con cifre alla mano il problema dell’attacco non sembra esserci. Lautaro Martinez ha fatto più di 20 gol, ha fatto benissimo anche lui seppur con caratteristiche diverse».

SCUDETTO – Gentile analizza poi l’arrivo di Lukaku dal punto di vista degli obiettivi nerazzurri: «L’Inter in pole per lo scudetto c’è comunque, non è arrivata a 20 punti di distanza dal Milan, è stato deciso all’ultimo il campionato e per questione di momenti: Bologna-Inter per esempio. Vedo grande equilibrio tra le prime quattro del campionato, quindi l’Inter anche senza Lukaku sarebbe stata comunque in pole per lo scudetto, a meno che domani non venda tre titolari. Ad oggi rimane in pole a prescindere da Lukaku ma con lui guadagna qualcosa».