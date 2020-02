Gentile: “Lukaku e Ibrahimovic leader diversi. I possibili uomini derby…”

Condividi questo articolo

Riccardo Gentile, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato del derby di Milano che si giocherà domenica. Si è inevitabilmente parlato di alcuni protagonisti come Ibrahimovic e Lukaku

TOP PLAYER – Riccardo Gentile ha prima parlato di quelli che sono i due leader: «Il Milan con Ibrahimovic è cambiato (QUI le ultime sullo svedese). Diventata una squadra più difficile da sorprendere. Non è quello di 10 anni fa, ma è d’aiuto a tutto il gruppo. Lukaku è stato voluto da Conte e l’Inter ha speso, ma ha avuto ragione. Risponde non solo con i numeri, ma è anche un ragazzo umile e sa fare gruppo in maniera diversa rispetto allo svedese».

DECISIVI? – Gentile ha poi parlato dei possibili uomini derby: «Godin fino a oggi ha dato meno rispetto alle aspettative. Abituato alla difesa a 4. Conte non lo ha voluto, ma ha trovato spazio, ma gli viene preferito Bastoni. In queste partite Godin non ha nulla da imparare. Conosce la pressione di alcune partite e potrebbe essere il giocatore che in una partita bloccata può essere decisivo. Leao invece ha potenzialità ed è un profilo completamente diverso. Può essere decisivo a partita in corso e potrebbe aprire spazi».