Gentile: “Lo Shakhtar Donetsk domina da anni. Inter, ecco chi passa”

L’Inter affronterà lo Shakhtar Donetsk in semifinale di Europa League, in programma lunedì 17 agosto alle 21. Ecco il pronostico di Riccardo Gentile, dagli studi di “Sky Sport”.

APERTA – La sfida tra Inter e Shakhtar Donetsk sarà molto aperta, nella semifinale di Europa League che si giocherà lunedì prossimo. Gli ucraini hanno demolito il Basilea col risultato di 4-1, e ora si preparano ad affrontare i nerazzurri di Antonio Conte. Le qualità della squadra di Luis Castro sono note: approccio offensivo e baricentro alto. Due componenti a cui Conte può prendere le necessarie contromisure. Ecco la descrizione di Riccardo Gentile: «È una squadra che da anni domina in Ucraina, cambia allenatore eppure il risultato è sempre lo stesso. Ha vinto anche con Castro, che ha proseguito quanto iniziato da Paulo Fonseca. È una squadra che gioca bene a calcio, un 4-2-3-1 a tratti 4-3-3. È una squadra che rischia, gioca con la difesa alta, ma lo stile di gioco è sempre quello».

PRONOSTICO – La semifinale tra Inter e Shakhtar Donetsk sarà secca, e si giocherà lunedì 17 agosto alle ore 21, sempre a Dusseldorf. Gentile si sbilancia in un pronostico: «L’Inter secondo me è più forte, ha più possibilità di arrivare in finale. Sarà più difficile rispetto al Bayer Leverkusen. Percentuali? Inter 60, Shakhtar Donetsk 40».