Gentile: «Lautaro Martinez-Correa no coppia. Lukaku indistruttibile»

Riccardo Gentile – commentatore e opinionista di Sky Sport – ha analizzato la possibile coppia d’attacco dell’Inter di domani contro il Bologna (vedi articolo), esprimendo le sue perplessità sull’alchimia tra Lautaro Martinez e Joaquin Correa.

PARAGONE INFATTIBILE – Riccardo Gentile ha commentato in questo modo l’infattibile paragone tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku: «Non esiste un termine di paragone con gli scorsi anni. Lukaku era un giocatore indistruttibile da tutti i punti di vista e giocava sempre lui. Non aveva praticamente una riserva. Ha saltato pochissime partite. È chiaro che passare da lui a Dzeko comporta anche questo. È evidente che esistano diverse differenze, ma tecnicamente il bosniaco sarà sempre più bravo di Lukaku che ha però altre caratteristiche. Mi sembra che i tifosi preferissero l’Inter con il belga in campo».

SCARSA ALCHIMIA – Gentile ha poi commentato la coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Joaquin Correa: «Ho i miei dubbi che Lautaro Martinez e Correa, per caratteristiche, possano essere una coppia d’attacco. Capisco che Inzaghi abbia la necessità di far riposare Dzeko, però la soluzione Correa-Lautaro dal punto di vista tecnico può trovare qualche problema nell’amalgama».