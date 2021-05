Claudio Gentile ha giocato a lungo per la Juventus, ma non può non ritenere come il rigore per fallo (inesistente) di Perisic su Cuadrado sia stato un abbaglio a sfavore dell’Inter. Ecco le parole dell’ex difensore, con un passato da commissario tecnico dell’Italia Under-21, durante “La Domenica Sportiva” su Rai 2.

TRE RIGORI? MANCO UNO – Anche Claudio Gentile si unisce alla lunga lista di chi ha criticato Gianpaolo Calvarese per l’arbitraggio di Juventus-Inter: «I due rigori nel primo tempo? Secondo me sono episodi che non vanno valutati. Ai nostri tempi questi falli qua erano all’ordine del giorno, non c’erano giocatori che fanno certe scene come fanno ora. Ivan Perisic può aver fatto qualcosa sul terzo rigore? Assolutamente no, non era rigore questo. Non ha fatto niente per abbattere l’avversario, è stato un contrasto. Non c’era l’intenzione, in nessun senso, di valutarlo come fallo da rigore».